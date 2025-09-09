 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
First Watch Restaurant chute après la vente en bloc de la société de capital-investissement Advent
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre -

** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 1,5 % à 17,98 $ après que

** Bloomberg rapporte que le prix du bloc a été fixé à 17,80 $, soit une décote de 2,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action, générant un produit brut de 78,3 millions de dollars

** Avant la vente, Advent détenait ~9,7 millions d'actions ou ~15,9% des ~61 millions d'actions en circulation de FWRG

** Il y a un mois, Advent s'est séparé de 5 millions d'actions dans le cadre d'une offre secondaire publique () au prix de 17,90 $

** Jusqu'à lundi, les actions de FWRG ont baissé de 1,9% depuis le début de l'année

** La note moyenne des 11 analystes est "acheter" et la prévision médiane est de 22 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
49,480 USD NYSE 0,00%
FIRST WATCH REST
18,2600 USD NASDAQ 0,00%
