First Watch Restaurant chute après la vente en bloc de la société de capital-investissement Advent

9 septembre -
** Les actions de First Watch Restaurant Group FWRG.O ont baissé de 1,5 % à 17,98 $ après que
** Bloomberg rapporte que le prix du bloc a été fixé à 17,80 $, soit une décote de 2,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action, générant un produit brut de 78,3 millions de dollars
** Avant la vente, Advent détenait ~9,7 millions d'actions ou ~15,9% des ~61 millions d'actions en circulation de FWRG
** Il y a un mois, Advent s'est séparé de 5 millions d'actions dans le cadre d'une offre secondaire publique () au prix de 17,90 $
** Jusqu'à lundi, les actions de FWRG ont baissé de 1,9% depuis le début de l'année
** La note moyenne des 11 analystes est "acheter" et la prévision médiane est de 22 $, selon les données de LSEG
