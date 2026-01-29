First Solar tombe à son plus bas niveau depuis près de 4 mois ; BMO rétrograde l'action à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions de la société solaire américaine First Solar FSLR.O chutent de 11,6 % à 220,73 $, leur niveau le plus bas depuis octobre 2025

** BMO rétrograde l'action de "surperformance" à "performance du marché"; réduit la prévision à 263 $ de 285 $, ce qui représente une hausse de 5,62 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, envisage de construire une capacité de production massive de panneaux solaires de 100 GW par an, ce qui pourrait peser sur FSLR

** "...ses (Musk) remarques au cours de la conférence téléphonique sur les résultats d'aujourd'hui nous suggèrent qu'il est probable que cela devienne un effort de bonne foi au cours des prochains trimestres et que cela pourrait constituer une surcharge pour les actions FSLR pendant un certain temps" - BMO

** La maison de courtage note que même si une partie de la capacité prévue par Tesla est disponible pour des tiers, cela pourrait avoir un impact négatif sur le prix des modules à long terme

** 34 des 41 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 284 $ - données LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année, après avoir gagné 48,2 % en 2025