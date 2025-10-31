First Solar resserre à la baisse ses prévisions annuelles

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, en glissement annuel, les revenus de First Solar ont progressé passant de 887 millions à 1,6 milliard de dollars. Le bénéfice net a aussi augmenté sur cette période. Il ressort 456 millions de dollars contre 313 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, le bénéfice atteint les 4,25 dollars contre 2,92 dollars il y a un an à la même période. Le résultat d'exploitation est en progression, passant de 324 millions à 466 millions de dollars

En dépit d'un excellent troisième trimestre, le fabricant américain de panneaux solaires a resserré à la baisse ses fourchettes de prévisions annuelles pour 2025. Le chiffre d'affaires est désormais attendu entre 4,95 et 5,20 milliards de dollars contre une estimation précédente de 4,9 et 5,7 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation devrait se situer entre 1,56 et 1,68 milliard de dollars contre une fourchette antérieure entre 1,53 et 1,87 milliard de dollars.

Le bénéfice dilué par action est attendu entre 14 et 15 dollars contre une estimation précédente entre 13,50 et 16,50 dollars.

