First Solar grimpe après l'acquisition d'Intersect par Alphabet pour un montant de 4,75 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de First Solar FSLR.O montent en flèche après qu'Alphabet ait annoncé qu'il achèterait la société de centres de données Intersect pour un montant de 4,75 milliards de dollars

** L'action a augmenté de 4,9 % à 280 $

** En 2022, FSLR a conclu un accord pour fournir 2,4 gigawatts (GW) DC de ses modules photovoltaïques à couche mince haute performance (PV) à Intersect de 2024 à 2026

** Les modules seraient déployés dans les projets d'énergie solaire, de stockage et d'hydrogène vert d'Intersect Power qui seront mis en service aux États-Unis entre 2025 et 2027

** Dans le cadre de l'accord annoncé lundi, Alphabet acquerra les multiples gigawatts d'énergie d'Intersect et les projets de centres de données en cours de développement ou de construction, à mesure qu'il accélère la mise en place de l'infrastructure de l'IA

** FSLR en hausse de 59% depuis le début de l'année, contre 54% pour l'Invesco solar ETF TAN.P .