First Solar abandonne son recours en matière de brevets devant l'ITC et se concentre désormais sur les poursuites judiciaires contre ses concurrents

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(Correction de l'orthographe de « Jinko Solar »)

Le fabricant américain de panneaux solaires First Solar Inc FSLR.O a annoncé mercredi qu’il allait retirer sa plainte pour contrefaçon de brevet déposée auprès de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) et se concentrer à la place sur des poursuites judiciaires devant les tribunaux fédéraux contre ses concurrents concernant une technologie solaire de pointe.

* La société, dont le siège se trouve à Phoenix, a déclaré qu’elle prévoyait de retirer sa plainte au titre de l’article 337 et de demander la clôture de l’enquête de l’ITC sans préjudice, laissant ainsi ouverte la possibilité de déposer une nouvelle plainte ultérieurement.

* First Solar a déclaré qu’elle poursuivrait les actions en justice pour contrefaçon de brevet devant les tribunaux fédéraux contre les filiales de Canadian Solar CSIQ.O , Jinko Solar

JKS.N , T1 Energy TE.N et Trina Solar 688599.SS , des affaires qui avaient été suspendues dans l’attente de la procédure devant l’ITC.

* La technologie TOPCon, abréviation de “tunnel oxide passivated contact”, est une technologie de cellules solaires en silicium cristallin à haut rendement qui est devenue l’une des technologies solaires dominantes. First Solar ne fabrique pas de produits à base de silicium, dont fait partie la technologie TOPCon, mais produit plutôt des panneaux en tellurure de cadmium.

* First Solar a acquis les brevets TOPCon lors de son rachat de TetraSun en 2013 et a commencé à enquêter sur d’éventuelles contrefaçons commises par de grands fabricants de panneaux solaires en 2024.

* T1 Energy a déclaré qu’elle se défendrait contre toute autre plainte: “T1 Energy est la seule entreprise américaine à détenir à la fois des brevets sur les modules solaires TOPCon à haut rendement et à fabriquer actuellement des modules solaires TOPCon”, a déclaré le porte-parole Russell Gold. “Nous nous réjouissons que First Solar ait volontairement retiré ce que nous considérons comme une plainte erronée au titre de l’article 337, qui aurait ralenti la production d’énergie nécessaire à un moment où les États-Unis ont besoin de toute l’électricité abordable que nous pouvons produire.”

* Canadian Solar, Jinko Solar et Trina Solar n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* First Solar a indiqué que la décision de retirer la plainte faisait suite à la récente proclamation de l’administration Trump imposant des mesures commerciales sur les importations de polysilicium et de produits solaires connexes.

* L’action First Solar a reculé d’environ 5 % mercredi et a atteint son plus bas niveau depuis environ cinq mois.