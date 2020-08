First Sentier recrute le directeur commercial Allemagne de Mandarine

(NEWSManagers.com) -

First Sentier (le nouveau First Investments) a recruté Emmanuel Litique à la tête de son bureau de Francfort, rapporte la presse allemande. À ce titre, il est responsable des ventes " wholesale " et des ventes institutionnelles en Allemagne et en Autriche. En outre, il deviendra directeur de succursale, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Emmanuel Litique vient de Mandarine Gestion, où il a été directeur commercial pour l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg pendant six ans. Avant cela, il a passé deux ans chez Carmignac Allemagne, où il était responsable du développement de la clientèle pour les investisseurs institutionnels et les clients wholesale, et six ans chez Morningstar dans diverses fonctions commerciales.