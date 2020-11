First Sentier Investors reste ambitieux en Europe malgré le Covid-19

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs australien First Sentier Investors (ex-First State Investments) entend bien poursuivre son développement en Europe malgré la pandémie de Covid-19. Dans un entretien à Asset News, Chris Turpin, responsable de FSI pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, indique que la société de gestion continuera de développer sa plateforme en Europe continentale et notamment en France où elle est établie depuis plus de quinze ans et en Allemagne.

Cinq des onze bureaux de FSI se situent actuellement en Europe (Paris, Francfort, Dublin, Londres et Edimbourg). " Fin 2018, nous avons ouvert un bureau à Dublin qui sera important pour nous sur le plan opérationnel post-Brexit" , explique Chris Turpin à Asset News. Actuellement, la clientèle européenne de FSI se compose à 65% d'intermédiaires financiers et gérants discrétionnaires et à 35% d'investisseurs institutionnels. Chris Turpin évoque de " fortes ambitions pour l'Europe" . " Nous nous attendons à ce que nos encours en Europe soient très proches de nos encours au Royaume-Uni dans les trois à cinq prochaines années" , dit-il.

Chris Turpin est également en charge du développement de l'entreprise. FSI travaille actuellement sur un plan sur le moyen-long terme pour adapter l'environnement de travail à la pandémie de Covid-19. Les bureaux de Londres et d'Edimbourg sont en effet fermés depuis mars. " Nous nous sommes bien adaptés pour gérer notre activité depuis l'extérieur. Cependant, nous aurons besoin d'avoir évolué vers un autre type de cadre de travail d'ici la fin du premier trimestre 2021 afin de ne plus réagir aux circonstances mais de les anticiper. Cela implique l'adoption de nouvelles politiques pour rendre l'environnement plus sûr et flexible" , explique Chris Turpin.