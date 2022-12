First Sentier Investors réorganise son équipe d'investissement responsable

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs australien First Sentier Investors (FSI) a annoncé, ce lundi, plusieurs nominations au sein de son département d'investissement responsable.

En premier lieu, Kate Turner a été nommée directrice mondiale de l'investissement responsable, succédant à Will Oulton, qui prendra sa retraite à la fin de l'année et dont elle était l'adjointe depuis avril. Avant de rejoindre FSI en 2019, Kate Turner a travaillé chez Sustainalytics. Elle a également fait partie de l'Australian Sustainable Finance Initiative entre 2019 et 2020.

En outre, Finian Power, auparavant responsable de la gestion des investissements de FSI à Dublin, a été nommé responsable de la politique et de la règlementation ESG. Bjorn De Smedt a rejoint l'équipe investissement responsable après 12 ans passés chez Institutional Shareholder Services (ISS).Une équipe que rejoindront Rhys Foulkes, analyste crédit chez FSI, et Belinda White, jusqu'ici directrice principale de la communication de la firme, en janvier 2023 en tant que spécialistes.