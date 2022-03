First Sentier Investors nomme un nouveau directeur général adjoint

(NEWSManagers.com) - First Sentier Investors vient d’annoncer ce 4 mars la promotion de Yoshiki Ueno, jusqu’ici directeur de la gouvernance aux Etats-Unis, au rang de directeur général adjoint. Basé à Sydney, il épaulera Mark Steinberg, directeur général, pour la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Il sera également chargé d’assurer la coordination avec Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (The Trust Bank), une filiale de l’entreprise actionnariale Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) qui a acquise la société de gestion en 2019. Ce poste est attribué par The Trust Bank pour une durée habituelle de deux à trois ans.

Yoshiki Ueno remplacera l’ancien directeur général adjoint Yutaka Kawakami. Ce dernier retournera à Tokyo afin d’assumer son nouveau rôle de directeur général exécutif à The Trust Bank. Il a également été nommé adjoint en charge de l’unité commerciale de gestion d’actifs et de services aux investisseurs et responsable de l’activité de gestion d’actifs au sein de la banque. Il conservera également son poste au sein du conseil d’administration de First Sentier Investors.

Pour sa part, Yoshiki Ueno est arrivé chez First Sentier Investors en août 2019, à la suite du rachat. Il a travaillé en collaboration avec Bachar Beaini, directeur général pour les Amériques, afin de gérer le processus de consultation et de reporting avec les sociétés mères américaines de FSI - MUFG Americas et MUFG Fund Services (USA). Auparavant, il a travaillé au sein de The Trust Bank pour près de 20 ans. Pendant cette période, il a occupé plusieurs postes notamment dans le domaine de la finance d’entreprise, de la planification stratégique pour la gestion d’actifs et les services aux investisseurs, ainsi que dans le bureau de gestion des projets d’intégration.

First Sentier Investors comptait plus de 160,5 milliards d'euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2021.