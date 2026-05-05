First Seacoast Bancorp bondit après l'accord de 80,9 millions de dollars conclu avec Cambridge Financial

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5 mai - ** L'action First Seacoast Bancorp FSEA.O progresse de 41,9% à 16,66 $ avant l'ouverture du marché

** La banque a accepté une offre de rachat en numéraire de 80,9 millions de dollars de Cambridge Financial Group, la société holding de Cambridge Savings Bank

** Les actionnaires de FSEA recevront 17,25 $ en espèces par action, soit une plus-value d'environ 49% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Aux termes de l'accord, First Seacoast Bank fusionnera avec Cambridge Savings Bank

** La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026

** À la clôture d'hier, l'action FSEA affichait une baisse de 11% depuis le début de l'année