First Interstate Bancsystem en hausse avant l'inclusion dans le S&P SmallCap 600
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions du banque régional First Interstate BancSystem FIBK.O augmentent de 4 % à 33 $ avant le marché ** FIBK rejoindra l'indice S&P SmallCap 600 avant l'ouverture du marché le 2 décembre, a annoncé S&P Dow Jones Indices lundi en fin de journée

** L'indice S&P SmallCap 600 mesure le segment des petites capitalisations du marché américain des actions

** L'inclusion dans l'indice stimule généralement le cours des actions d'une société, car les fonds passifs et les fonds négociés en bourse qui suivent l'indice de référence sont obligés d'acheter des actions, ce qui crée une augmentation de la demande

** Les fonds passifs devront acheter 12,5 millions d'actions FIBK, ce qui implique environ 14 jours de demande d'achat - broker Stephens

** Quatre courtiers sur huit évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et un à "vendre"; PT médian de 36 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FIBK a baissé de 2,3 % depuis le début de l'année

