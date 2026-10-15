First Horizon, un établissement bancaire régional américain, s'apprête à céder 4,5 milliards de dollars de prêts immobiliers aux particuliers

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First Horizon FHN.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord visant à céder environ 4,5 milliards de dollars de prêts immobiliers à la consommation sélectionnés et à faible taux de rendement, alors que cet établissement bancaire régional américain cherche à dynamiser ses résultats.

L'action de la banque basée à Memphis, dans le Tennessee, qui a bondi de 4 % en début de séance, a reculé de 5 % depuis le début de l'année, à la clôture d'hier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La réorganisation de l'activité de crédit immobilier s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de First Horizon visant à assainir son bilan et à se concentrer sur sa clientèle principale.

* La cession de prêts hypothécaires résidentiels permettra d’améliorer le ratio prêts/dépôts de la banque, de libérer des capacités dans son bilan et de soutenir les rachats d’actions.

* “Ces mesures stratégiques assainissent l’image du bilan et devraient permettre à l’entreprise d’être plus rentable à l’avenir”, a déclaré Benjamin Gerlinger, analyste chez Citi.

* First Horizon a enregistré une perte au troisième trimestre par rapport à l’année précédente, après avoir comptabilisé une perte de 473 millions de dollars liée à la vente en cours de son portefeuille de prêts hypothécaires.

* La banque, qui disposait de 84,3 milliards de dollars d’actifs au 30 septembre, prévoit de réaffecter partiellement, au cours des prochains trimestres, le produit de la vente de son portefeuille hypothécaire vers des prêts à plus haut rendement.

* “Nous nous attendons à ce que le débat porte principalement sur la rapidité avec laquelle le produit de la vente sera réinvesti dans des prêts commerciaux à rendement plus élevé, et sur la question de savoir si la pression sur le coût des dépôts s’atténuera suffisamment pour soutenir le résultat net d’intérêts alors que les revenus de commissions contracycliques s’affaiblissent”, a déclaré David Chiaverini, analyste chez Jefferies, ajoutant que le principal enseignement à tirer de ce trimestre était la réorganisation de l’activité hypothécaire.

* Cette cession, dont la finalisation est prévue au quatrième trimestre, devrait permettre d’augmenter le bénéfice après impôts de 4 % en 2027.