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First Guaranty Bancshares recule après la publication d'une ordonnance de consentement par les autorités de régulation
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 17:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Le cours de l'action de First Guaranty Bancshares ( FGBI.O ), établissement bancaire local, recule de 6 % à 9,01 dollars ** Vendredi en fin de journée, FGBI a annoncé la publication d'une ordonnance de consentement , conclue avec la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et le Bureau des institutions financières de Louisiane (OFI)

** La banque a accepté la délivrance de cette ordonnance de consentement sans reconnaître ni nier les accusations de pratiques bancaires dangereuses ou peu rigoureuses, ni celles de violations de la loi – FGBI

** L’ordonnance de consentement résulte d’un contrôle conjoint de la FGBI mené par la FDIC et l’OFI en 2025

** En vertu de l’ordonnance de consentement, la FGBI n’est pas autorisée à accorder de nouveaux crédits aux emprunteurs dont les créances restent impayées et ont été classées comme « pertes » ou « de qualité inférieure » par la FDIC ou l’OFI lors de l’inspection de 2025

** Hormis le respect des exigences de fonds propres bancaires requises, la FGBI estime actuellement se conformer pleinement à l’ordonnance de consentement

** À la clôture d’hier, l’action FGBI affichait une hausse de 78,8 % depuis le début de l’année

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