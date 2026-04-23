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First Citizens recule malgré un bénéfice supérieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 20:51

First Citizens a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à un bénéfice par action ajusté solide et à une forte collecte de dépôts, mais le recul de la marge d'intérêt et une légère dégradation de certains indicateurs de crédit ont pesé sur le titre, qui a perdu plus de 4% à l'ouverture avant de limiter son repli à environ 2%.

First Citizens BancShares a publié des résultats du premier trimestre 2026 globalement supérieurs aux attentes, sans pour autant rassurer totalement le marché. Le groupe bancaire a dégagé un bénéfice net de 534 M$, contre 580 M$ au trimestre précédent, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 44,86 $, au-dessus du consensus de 39,45 $. Le produit bancaire, en additionnant revenu net d'intérêt et revenus hors intérêts, ressort à environ 2,31 MdUSD, là aussi au-dessus des attentes du marché.

Le marché semble toutefois se focaliser sur deux facteurs. D'abord, la pression sur le moteur central de rentabilité : le revenu net d'intérêt a reculé de 5,9% sur un trimestre à 1,62 MdUSD et la marge nette d'intérêt a cédé 11 points de base à 3,09%, sous l'effet de rendements plus faibles sur les prêts, les titres et les dépôts placés auprès des banques. Ensuite, si les pertes nettes sur prêts ont diminué, le coût du risque a remonté (provision pour pertes de crédit de 72 M$, contre 54 M$) et les prêts non productifs ont légèrement augmenté (0,96% contre 0,88%), notamment sur quelques dossiers d'immobilier commercial.

Le groupe a en revanche profité d'une solide dynamique de bilan. Les dépôts ont bondi de 5,7% sur le trimestre à 170,8 MdsUSD, les encours de prêts ont encore progressé et les emprunts ont diminué après un nouveau remboursement anticipé de 2,5 MdsUSD de la Purchase Money Note. La suite dépendra donc surtout de la capacité de First Citizens à stabiliser sa marge d'intérêt tout en gardant la qualité du crédit sous contrôle.

Valeurs associées

FIRST CITIZENS RG-A
1 991,9450 USD NASDAQ -2,63%
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