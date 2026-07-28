First Citizens en hausse après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Truist

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28 juillet - ** Les actions de la banque régionale First Citizens Bancshares ( FCNCA.O ) progressent de 2,5% à 2.188,56 dollars

** Truist Securities relève son objectif de cours sur FCNCA de 2.150 $ à 2.323 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 8,7% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que le produit net d'intérêts (NII) et les commissions de FCNCA pour 2027 soient légèrement supérieurs aux prévisions antérieures, compte tenu de la dynamique récente et de la réévaluation d'un plus grand nombre de prêts afin de rattraper le retard par rapport aux dépôts

** “La question centrale est de savoir si FCNCA a bel et bien dépassé le creux de son revenu net d’intérêts, les prévisions pour les 3e et 4e trimestres laissant entrevoir une accélération des améliorations d’un trimestre à l’autre”, explique Brian Foran, analyste chez Truist

** “Les optimistes espèrent que l’alignement des taux des prêts sur ceux des dépôts, la dynamique généralisée des prêts et le soutien apporté par les dépôts à faible coût de BMO viendront tous étayer ce scénario de retournement positif jusqu’en 2027”, a-t-il ajouté ** Trois des 13 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” et 10 la recommandation “conserver”; objectif de cours médian: 2.324 $ – données compilées par LSEG ** À la clôture d'hier, l'action FCNCA affichait une baisse de 0,4% depuis le début de l'année