First Citizens en hausse après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions

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23 juillet - ** Les actions de First Citizens Bancshares

FCNCA.O , établissement bancaire régional, progressent de 3,7% à 2.153,73 dollars

** FCNCA a largement dépassé les estimations de Wall Street concernant le bénéfice du deuxième trimestre , grâce à la reprise de provisions pour pertes sur crédits

** “C’est un bon trimestre pour First Citizens, avec des résultats nettement supérieurs aux prévisions, grâce non seulement à une reprise de provisions, mais aussi à des revenus de base plus élevés que prévu”, a déclaré Stephen Scouten, analyste chez Piper Sandler

** Parallèlement, le produit net d'intérêts a augmenté de 35 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 1,66 milliard de dollars

** “Le principal sujet de débat ici concerne le produit net d’intérêt: rappelons qu’il avait atteint son plus haut niveau en 2023 et qu’il avait depuis baissé de près de (20)%. Le deuxième trimestre affiche une certaine croissance par rapport au trimestre précédent”, a déclaré Brian Foran, analyste chez Truist

** “Il s’agit d’un titre fortement vendu à découvert et, pour l’instant, l’action connaît un léger rebond, porté par l’espoir que le pire soit passé”

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 3,2% depuis le début de l’année