First Citizens BancShares perd du terrain après avoir revu à la baisse ses prévisions en matière de revenus d'intérêts annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pritam Biswas et Arasu Kannagi Basil

First Citizens BancShares FCNCA.O a prévu des revenus d'intérêts annuels inférieurs aux attentes de Wall Street vendredi, ce qui a fait chuter les actions de la banque régionale de plus de 9%.

Les baisses de taux de la Réserve fédérale au second semestre 2025 devraient peser sur les revenus d'intérêts des banques régionales à court terme, les rendements des prêts diminuant plus rapidement que les coûts des dépôts, ce qui pèse sur les marges et la croissance des bénéfices.

La banque prévoit des revenus d'intérêts nets annuels - la différence entre ce qu'elle gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts - entre 6,5 et 6,9 milliards de dollars en 2026, contre 6,92 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les estimations fournies par LSEG.

"Compte tenu de la poursuite des baisses de taux, nous nous attendons à ce que les revenus d'intérêts sur les prêts diminuent, sous l'effet d'une baisse de rendement malgré les niveaux de croissance des actifs", a déclaré le directeur financier Craig Nix aux analystes.

Les prévisions tablent sur zéro à quatre baisses de taux de 25 points de base en 2026. La banque s'attend à ce que le NII atteigne son niveau le plus bas au cours du premier trimestre.

"Il est clair que l'ajustement à la baisse des taux a été difficile et le débat portera sur la question de savoir s'il s'agit de la dernière baisse", a déclaré Brian Foran, analyste chez Truist.

Les résultats ont également pesé sur d'autres valeurs bancaires. L'indice KBW Nasdaq Regional Banking Index .KRX était en baisse d'environ 3% dans les échanges de l'après-midi.

"Il y avait peu de bonnes nouvelles dans le secteur financier aujourd'hui", a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, soulignant que First Citizens BancShares prévoyait un bénéfice net inférieur aux prévisions pour 2026.

La banque a déclaré une augmentation des bénéfices au quatrième trimestre, aidée par une augmentation marginale des revenus d'intérêts nets au cours des trois derniers mois de 2025 et des provisions qui ont chuté de plus de 65% par rapport à l'année dernière.

Le bénéfice ajusté disponible pour les actionnaires ordinaires de First Citizens s'est élevé à 634 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 628 millions de dollars l'année précédente.

L'action de la banque n'a gagné que 1,6 % en 2025 après deux années fastes avec une croissance de près de 49 % et 87 % en 2024 et 2023, respectivement.