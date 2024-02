First Citizens affirme que les dirigeants de HSBC étaient au courant du complot visant à débaucher des employés de la Silicon Valley Bank

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

First Citizens BancShares FCNCA.O affirme dans une nouvelle plainte que des cadres de HSBC Holdings HSBA.L , dont le directeur général Noel Quinn, ont cautionné un plan de vol d'employés et d'informations confidentielles de la Silicon Valley Bank après son effondrement l'année dernière et son acquisition par First Citizens.

Dans une plainte amendée déposée mercredi devant le tribunal fédéral de San Francisco, First Citizens affirme que David Sabow, qui dirigeait le secteur bancaire de la technologie et de la santé de la SVB avant de rejoindre HSBC, a rencontré Quinn et d'autres cadres supérieurs à de nombreuses reprises et a partagé des plans visant à débaucher des employés afin de lancer une activité concurrente de capital-risque.

First Citizens avait initialement intenté le procès contre HSBC, Sabow et d'autres en mai dernier, pour un montant de 1 milliard de dollars. En janvier, un juge fédéral a refusé de classer l'affaire, mais a ordonné à First Citizens, basée en Caroline du Nord, de "nettoyer" sa plainte , estimant que le rôle joué par certains des défendeurs dans le stratagème présumé n'était pas clair.

La banque affirme que M. Sabow et cinq autres anciens responsables de la Silicon Valley Bank se sont emparés d'informations sur les clients et d'autres secrets commerciaux et ont convaincu plus de 40 employés de la banque en faillite de passer à HSBC en avril dernier. Selon la nouvelle plainte, les secrets commerciaux incluraient des données sur les bénéfices, des estimations de la valeur des clients individuels pour la banque et des rapports sur les performances et le potentiel des employés.

Dans un communiqué, HSBC a déclaré qu'elle était "fermement attachée à l'espace bancaire innovant et à ses employés, et qu'elle continuerait à se défendre vigoureusement contre les poursuites engagées par First Citizens"

Dans des documents déposés au tribunal, HSBC a nié avoir commis des actes répréhensibles et a déclaré que les efforts de M. Sabow pour recruter des employés de la Silicon Valley Bank, qui comptait environ 8 500 salariés au moment de sa faillite, étaient légitimes et antérieurs à la rachat de la banque par First Citizens.

De nombreux autres anciens employés et cadres de la Silicon Valley Bank auraient rejoint JPMorgan Chase et la banque d'investissement Stifel, entre autres.

La U.S. Federal Deposit Insurance Corporation a repris la Silicon Valley Bank en mars à la suite d'une ruée sur la banque au cours de laquelle les déposants se sont précipités pour retirer leur argent.

First Citizens a ensuite racheté les actifs et les dépôts de la Silicon Valley Bank pour une fraction de la valeur de la banque avant sa faillite. L'année dernière, HSBC a acquis séparément , la branche britannique du banque, et a déclaré avoir embauché des dizaines d'employés de la SVB pour aider la banque à mettre en place une pratique spécialisée dans le service aux entreprises des secteurs de la technologie et de la santé et aux investisseurs qui les soutiennent.