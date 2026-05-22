First Carolina dépose une demande d'introduction en bourse alors que les introductions en bourse des banques américaines s'intensifient

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First Carolina Financial Services a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, annonçant une forte hausse de son bénéfice au premier trimestre alors que la vague d'introductions en bourse des banques américaines se prolonge jusqu'en 2026.

La banque basée à Raleigh, en Caroline du Nord, a déclaré un bénéfice net de 5,9 millions de dollars sur un produit net d'intérêts de 25,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre un bénéfice net de 4,7 millions de dollars sur un produit net d'intérêts de 23,8 millions de dollars un an plus tôt.

Après une accalmie suite à la crise bancaire régionale de 2023, les introductions en bourse des banques américaines ont connu un fort rebond au cours de l'année écoulée, les investisseurs voyant au-delà des difficultés passées.

Northpointe Bancshares NPB.N , Avidbank AVBH.O , Commercial Bancgroup CBK.O et Central Bancompany CBC.O figuraient parmi les banques américaines qui ont fait leur entrée sur les marchés publics l'année dernière.

Forbright, fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, a dévoilé la semaine dernière son dossier d'introduction en bourse , rapprochant ainsi la banque américaine de son entrée en bourse.

First Carolina, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre, propose des services de banque commerciale, de paiement, de banque de détail et de gestion de patrimoine.

La banque, qui disposait de 3,4 milliards de dollars d'actifs au 31 mars, dessert des régions telles que la Caroline du Nord, la Géorgie, la Virginie et la Caroline du Sud.

First Carolina a été rachetée en 2012 par un groupe d'investisseurs de Rocky Mount et d'autres régions de Caroline du Nord, selon son site web, et a depuis levé environ 313,9 millions de dollars par le biais de placements privés.

La banque a racheté la plateforme bancaire numérique BM Technologies en 2025 afin d'étendre sa présence dans le secteur du versement des fonds destinés à l'enseignement supérieur.

Keefe, Bruyette & Woods est le seul teneur de livre de l'offre, Raymond James et Hovde Group agissant en tant que co-gestionnaires.

First Carolina sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FCBM".