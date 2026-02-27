 Aller au contenu principal
First Brands se rapproche d'un règlement de faillite et prépare la vente de ses unités commerciales
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 18:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'audience du tribunal aux paragraphes 2 à 5, ainsi que des informations sur la faillite au paragraphe 6) par Dietrich Knauth

Le fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands est proche d'un accord avec ses créanciers, cherchant à liquider la plupart de ses activités tout en préparant des ventes séparées pour quatre lignes d'affaires financées par des clients tels que Ford F.N et General Motors GM.N , a déclaré vendredi un avocat de la société.

First Brands n'a pas été en mesure de trouver un acheteur pour l'ensemble de la société, après que les prêteurs, les clients et les acheteurs potentiels ont appris l'étendue de la fraude présumée dans les accords de prêt et les états financiers de la société avant la faillite, a déclaré l'avocat de la société Matt Barr lors d'une audience au tribunal de Houston.

La société poursuit actuellement la vente séparée de ses activités Walbro, Horizon, TMD et Pompes, a indiqué M. Barr. Ces ventes sont en cours de finalisation et seront soutenues par les principaux constructeurs automobiles dont les paiements anticipés pour les pièces ont financé les opérations de First Brands au cours des dernières semaines. M. Barr a déclaré que la fraude de la société, qui a donné lieu à des mises en examen du fondateur de la société, Patrick James, et de son frère Edward James, était "bien plus grave" que ce que l'on pensait lorsque la société a déposé son bilan, ajoutant que les révélations concernant les fausses informations contenues dans les contrats de prêt et les états financiers ont gravement nui aux relations avec les clients et les fournisseurs.

"Il n'y avait tout simplement pas de confiance dans l'entreprise", a déclaré M. Barr.

First Brands s'est placée sous la protection de ses créanciers le 28 septembre, avec un passif de plus de 9 milliards de dollars, ce qui a suscité la crainte des prêteurs de Wall Street exposés à cette société privée basée à Cleveland. L'entreprise a commencé sa faillite avec un nouveau prêt de 1,1 milliard de dollars de son groupe de prêteurs existant, mais elle a épuisé la majeure partie de ces liquidités en janvier et s'est récemment appuyée sur un financement à court terme de Ford et de GM.

Valeurs associées

FORD MOTOR
14,130 USD NYSE -2,01%
GENERAL MOTORS
78,810 USD NYSE -2,45%
