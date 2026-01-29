 Aller au contenu principal
First Brands publie une déclaration concernant ses anciens dirigeants
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 22:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

First Brands Group a publié jeudi un communiqué concernant l'inculpation de l'ancien directeur général Patrick James et de l'ancien vice-président principal Edward James par le ministère de la Justice des États-Unis.

"Les accusations criminelles portent sur des actions historiques présumées de certains anciens cadres qui ne font plus partie du First Brands Group et ne sont plus impliqués dans la gestion, la gouvernance ou les opérations quotidiennes de la société", indique le communiqué.

"Bien que ces affaires concernent des comportements passés, leur impact est ressenti aujourd'hui par des milliers de personnes."

