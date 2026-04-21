First Berlin réitère achat sur MaaT Pharma, objectif cours 17 €

* First Berlin Equity Research réitère recommandation « Buy » sur MaaT Pharma, objectif de cours maintenu à 17 EUR sur 12 mois. * Analyse fondée sur résultats FY25 jugés conformes, avec chiffre d’affaires en hausse de 41% à 4,5 millions EUR. * EBIT ressort à -29,7 millions EUR, reflet d’investissements soutenus dans développement clinique en phase avancée. * Trésorerie de fin d’exercice à 24,9 millions EUR, runway inchangé jusqu’en août 2026, incluant attente de 6 millions EUR au titre de tranche EIB. * Valeur d’investissement centrée sur MaaT013 (Xervyteg), décision EMA toujours attendue mi-2026, avec paiement d’étape potentiel de 12 millions EUR de Clinigen en cas d’approbation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Maat Pharma SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: rc_25470), on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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