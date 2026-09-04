First American Financial recule après les déclarations de Pulte concernant les projets pilotes d'assurance titre

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4 septembre - ** Le cours de l'action FAF.N de la société américaine d'assurance titres First American Financial recule de 2,4% à 74,66 dollars

** Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré vendredi que la FHFA avait également "étendu les programmes pilotes d’assurance titres afin de garantir que les particuliers réalisent des économies sur leur assurance titres"

** Par ailleurs, les agences américaines d'évaluation du crédit ont perdu du terrain vendredi après que M. Pulte a ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore

** Six des sept sociétés de courtage attribuent à FAF la recommandation "acheter" ou mieux, et une seule "conserver"; objectif de cours médian: 85 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FAF affichait une hausse de 24,5% depuis le début de l’année