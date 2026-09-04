 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

First American Financial recule après les déclarations de Pulte concernant les projets pilotes d'assurance titre
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 19:10
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Le cours de l'action FAF.N de la société américaine d'assurance titres First American Financial recule de 2,4% à 74,66 dollars

** Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré vendredi que la FHFA avait également "étendu les programmes pilotes d’assurance titres afin de garantir que les particuliers réalisent des économies sur leur assurance titres"

** Par ailleurs, les agences américaines d'évaluation du crédit ont perdu du terrain vendredi après que M. Pulte a ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac d'autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore

** Six des sept sociétés de courtage attribuent à FAF la recommandation "acheter" ou mieux, et une seule "conserver"; objectif de cours médian: 85 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action FAF affichait une hausse de 24,5% depuis le début de l’année

Valeurs associées

FRST AMER FINCL
73,655 USD NYSE -3,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0771 +0,52%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
HAFFNER ENERGY
0,592 +11,28%
Pétrole Brent
95,65 -0,28%
2CRSI
28,76 +4,51%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank