First Advantage recule alors que Silver Lake s'apprête à réduire sa participation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 août - ** Le titre de First Advantage ( FA.O ), société spécialisée dans la vérification des antécédents professionnels, a reculé de 6,7 % à 22 dollars après la clôture de la bourse, suite à l'annonce d'une offre secondaire ** FA, dont le siège se trouve à Atlanta, en Géorgie, indique que la société de capital-investissement , Silver Lake, va céder 12,5 millions d'actions
** JP Morgan agit en tant que chef de file
** Avant l'opération, Silver Lake détenait environ 89,56 millions des quelque 171,75 millions d'actions en circulation de FA, selon les données de LSEG
** Lundi, l'action FA a clôturé en baisse de 1,7 % à 23,59 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 62 %
** Six analystes sur dix attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", quatre la note "conserver"; l'objectif de cours médian est de 27 dollars
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