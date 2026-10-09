Firmus, soutenue par Nvidia, annule son introduction en Bourse en Australie, d'un montant de 5 milliards de dollars, en raison d'une faible demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Firmus affirme que les conditions de son introduction en Bourse ne reflétaient pas ses perspectives de croissance à long terme

* Les investisseurs s’inquiètent des projets ambitieux concernant les centres de données et de l’endettement élevé

* Les gérants de fonds considèrent que l'annulation de l'opération reflète des interrogations concernant Firmus, et non l'IA en général

(Ajout des commentaires des gestionnaires de fonds aux paragraphes 8 à 10, et des commentaires de sources sur la décision d'annuler l'introduction en Bourse aux paragraphes 17 à 19)

par Scott Murdoch et Christine Chen

La société australienne Firmus, un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu son introduction en Bourse de 5 milliards de dollars, invoquant la volatilité et les conditions du marché, et a déclaré qu'elle opterait plutôt pour un tour de table privé.

L’introduction en Bourse de Firmus aurait constitué la deuxième plus importante émission d’actions de l’histoire de l’Australie, mais elle n’a suscité qu’une demande mitigée, signe que les investisseurs restent sélectifs vis-à-vis des émetteurs du secteur de l’IA, alors même que l’essor de l’intelligence artificielle stimule les marchés mondiaux.

« Firmus va désormais lever des capitaux sur les marchés privés et envisager d’autres options sur les marchés publics et privés », a déclaré Firmus dans un communiqué, ajoutant que les conditions proposées ne reflétaient pas correctement la solidité de son activité et ses perspectives de croissance à long terme.

« Le conseil d’administration a donc conclu que la poursuite de l’offre n’était pas dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires », a-t-il précisé.

La société avait initialement prévu de vendre ses actions à 11 dollars australiens chacune, ce qui aurait valorisé Firmus à 30,6 milliards de dollars, soit près du triple de la valorisation de 10,5 milliards de dollars obtenue à l’issue d’un tour de table début août.

Soutenue par de grandes entreprises et des investisseurs spécialisés dans l’IA, tels que Nvidia et Coatue Management, ainsi que par Blackstone BX.N et Jane Street, Firmus conçoit et exploite des « usines d’IA » modulaires utilisant une technologie propriétaire en matière d’énergie et de refroidissement.

Elle dispose actuellement de deux centres de données en ligne loués à Melbourne et à Singapour et prévoit d’en construire cinq autres dans la région Asie-Pacifique. Son projet de prospectus indique qu’elle réaliserait 5 milliards de dollars de bénéfices annuels grâce à ces centres de données d’ici cinq ans.

La forte hausse de la valorisation de Firmus a rendu les investisseurs méfiants, étant donné que la société ne disposait que de deux centres en exploitation et n’avait aucun antécédent en matière de construction de centres de données dédiés à l’IA.

« Ils demandaient un prix très élevé pour ce qui ne devrait se concrétiser qu’à l’avenir, en supposant une exécution quasi parfaite », a déclaré Joseph Koh, gestionnaire de portefeuille chez Blackwattle Investment Partners, qui a examiné l’introduction en Bourse de Firmus mais n’a pas soumis d’offre d’achat d’actions.

« Je pense donc que le marché n’était pas encore tout à fait prêt à faire ce saut dans l’inconnu à ce stade », a-t-il ajouté.

Avec une dette d’environ 30 milliards de dollars, selon les analystes travaillant pour les co-chefs de file de l’introduction en Bourse, l’entreprise fondée en 2019 aurait affiché une valeur d’entreprise de 60 milliards de dollars, soit plus que certaines des sociétés australiennes les plus anciennes.

Jun Bei Liu, cofondatrice de la société de gestion Ten Cap, a déclaré que l’annulation de l’opération Firmus témoignait d’une évolution plus large, les investisseurs se concentrant davantage sur la rentabilité des investissements dans l’IA et sur la conversion des dépenses d’infrastructure en rendements.

« Je pense que la situation de Firmus constitue un retour à la réalité important pour le boom des investissements dans l’IA, mais je ne l’interpréterais pas comme le début de la fin du secteur de l’IA », a déclaré Mme Liu.

« Il existe certainement des problèmes propres à Firmus, notamment en ce qui concerne la rapidité de la hausse de sa valorisation, ses besoins en capitaux considérables et les risques liés à la mise en œuvre de ses ambitieux projets d’expansion. »

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES VALORISATIONS

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Nvidia NVDA.O et SpaceX SPCX.O , continuent de faire appel aux marchés de la dette pour lever des dizaines de milliards de dollars, tandis qu’Anthropic cherche à lever jusqu’à 100 milliards de dollars lors d’une introduction en Bourse.

Mais signe récent des inquiétudes des investisseurs quant aux rendements de l’IA, les fabricants de puces cotés aux États-Unis .SOX , dont les actions ont bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont chuté de 3,4 % jeudi à la suite d’un article du Financial Times indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé.

La fiche de conditions de Firmus envoyée lors du lancement de l’opération indiquait que les offres indicatives pour l’introduction en Bourse étaient déjà suffisantes pour couvrir la transaction. Les investisseurs ont commencé à retirer ces ordres mercredi, à mesure qu’ils perdaient confiance dans l’opération, a déclaré une personne impliquée dans la transaction. Cette personne n’a pas pu être citée, car elle discutait d’informations non publiques.

Les investisseurs s’étaient montrés plus méfiants après avoir appris mardi l’existence de dispositions de dépôt fiduciaire qui auraient permis aux investisseurs existants de vendre plus de la moitié des actions dès le premier jour. Cela a suscité des craintes que les investisseurs existants ne vendent d’énormes quantités d’actions, ce qui aurait pu nuire aux performances boursières de Firmus dès son introduction.

La société a envisagé de baisser le prix des actions afin d’inciter davantage d’investisseurs à passer des ordres, a indiqué cette source, mais a finalement choisi de se tourner vers un tour de table privé.