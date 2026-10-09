Firmus, soutenue par Nvidia, annule son introduction en bourse de 5 milliards de dollars en Australie face à une surveillance accrue dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Firmus envisagerait une cotation au Nasdaq après une levée de fonds auprès d'investisseurs privés, selon une source

* Les investisseurs s'inquiètent des projets ambitieux de centres de données et de l'endettement élevé

* Les gestionnaires de fonds voient dans l'annulation de l'opération le reflet des interrogations concernant Firmus

* L'échec de l'introduction en bourse porte un coup dur au marché des capitaux australien

(Ajout de l'impact de l'échec de l'opération au 9e paragraphe et de la chute du cours des actions d'un investisseur de Firmus au 22e paragraphe)

par Scott Murdoch et Christine Chen

La société australienne Firmus, un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu vendredi son introduction en bourse de 5 milliards de dollars , ce qui renforce la méfiance croissante des investisseurs quant aux valorisations du secteur de l’IA et à la viabilité des investissements massifs destinés à la construction d’infrastructures.

Firmus a déclaré qu’elle opterait désormais pour un tour de table privé et, selon une personne impliquée dans la transaction, cela serait suivi d’une cotation au Nasdaq. Cette personne n’a pas pu être citée, car elle a évoqué des informations non publiques.

La société n’a pas souhaité s’exprimer sur la question de savoir si elle visait une cotation au Nasdaq.

L’introduction en bourse de Firmus aurait constitué la deuxième plus importante émission d’actions de l’histoire de l’Australie, mais elle n’a rencontré qu’une demande mitigée, signe avant-coureur d’une sélectivité croissante des investisseurs à l’égard des émetteurs du secteur de l’IA, dans un contexte de levées de fonds massives par le biais de la dette et des capitaux propres.

“La société va désormais se tourner vers les marchés privés pour lever des capitaux et envisager d’autres options sur les marchés publics internationaux afin de soutenir sa prochaine phase de croissance”, ont déclaré les cofondateurs Oliver Curtis et Tim Rosenfield dans une lettre adressée aux actionnaires.

“Nous continuerons à évaluer les opportunités offrant la meilleure plateforme pour financer la croissance, créer de la valeur et positionner Firmus sur la voie du succès.”

Soutenue par de grandes entreprises et des investisseurs du secteur de l’IA, notamment Nvidia et Coatue Management, ainsi que par Blackstone BX.N et Jane Street, Firmus conçoit et exploite des “usines d’IA” modulaires utilisant une technologie propriétaire en matière d’énergie et de refroidissement.

Avec un montant de 5 milliards de dollars, cette introduction en bourse très attendue aurait été la quatrième plus importante au monde depuis le début de l’année, derrière celles de SpaceX, CXMT Corp et Cerebras Systems, selon les données de Dealogic.

Son échec porte un coup dur au marché des capitaux australien, qui est confronté à une baisse du nombre de sociétés cotées suite à plusieurs privatisations majeures ces dernières années et à un faible nombre de nouvelles introductions en bourse en perspective.

LE RETRAIT DU PARTENAIRE DU CENTRE DE DONNÉES A SÉMÉ LE DOUTE

Firmus avait initialement prévu de vendre ses actions à 11 dollars australiens chacune, ce qui lui aurait conféré une valorisation boursière de 30,6 milliards de dollars, soit près du triple des 10,5 milliards de dollars atteints à l’issue d’un tour de table début août.

Le prix de l’offre a été remis en cause, les investisseurs s’inquiétant de l’endettement de la société, de son manque d’expérience dans la construction de centres de données dédiés à l’IA et des informations parues dans la presse concernant le retrait d’un partenaire clé d’un accord de développement de centres de données d’une valeur de 73 milliards de dollars australiens.

Firmus dispose actuellement de deux centres de données en ligne loués à Melbourne et à Singapour et prévoit d’en construire cinq autres dans la région Asie-Pacifique. Son projet de prospectus indiquait que l’entreprise réaliserait 5 milliards de dollars de bénéfices annuels grâce à ces centres de données d’ici cinq ans.

“Ils demandaient un prix très élevé pour ce qui ne devrait se concrétiser qu’à l’avenir, en supposant une exécution quasi parfaite”, a déclaré Joseph Koh, gestionnaire de portefeuille chez Blackwattle Investment Partners.

“Je pense donc que le marché n’était pas encore tout à fait prêt à faire ce saut dans l’inconnu à ce stade”, a ajouté M. Koh, dont la société a examiné l’introduction en bourse de Firmus mais n’a pas soumis d’offre d’achat lors du processus d’introduction.

La fiche de conditions envoyée par les chefs de file de l’introduction en bourse de Firmus lors du lancement de l’opération mardi indiquait que les offres indicatives pour l’émission étaient déjà suffisantes pour couvrir la transaction.

Mais les investisseurs ont commencé à retirer ces ordres mercredi, après que Greg Boorer, directeur général de CDC Data Centres, a déclaré dans un podcast australien que son projet de développement de 1,6 gigawatt d’usines d’IA avec Firmus n’était plus d’actualité, ont indiqué deux personnes impliquées dans l’introduction en bourse.

Les investisseurs ont également fait marche arrière après avoir appris mardi que les modalités de dépôt fiduciaire de l’opération auraient permis aux investisseurs existants de vendre plus de la moitié des actions dès le premier jour, ce qui aurait pu nuire aux performances boursières initiales de Firmus.

Firmus a envisagé de réduire le prix d’émission afin d’attirer davantage d’investisseurs, a déclaré l’une des personnes impliquées dans l’opération, mais a finalement choisi d’ annuler l’opération et de se tourner vers un tour de table privé.

Le processus de bookbuilding de l’introduction en bourse de Firmus a été mené par Bank of America BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et le courtier australien Morgans.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA VALORISATION

L’action du groupe Maas MGH.AX a chuté de près de 11 % après le retrait de l’introduction en bourse de Firmus, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la valeur de la participation de 3,2 % détenue par le prestataire de services de construction australien dans l’opérateur de centres de données.

Avec une dette d’environ 30 milliards de dollars, selon les analystes travaillant pour les co-chefs de file, la société fondée en 2019 aurait affiché une valeur d’entreprise de 60 milliards de dollars, soit plus que certaines des entreprises les plus anciennes d’Australie.

Jun Bei Liu, cofondateur du gestionnaire de fonds Ten Cap, a déclaré que l’annulation de l’opération Firmus témoignait d’une évolution plus large, les investisseurs se concentrant davantage sur la rentabilité des investissements dans l’IA et sur la conversion des dépenses d’infrastructure en rendements.

“Je pense que la situation de Firmus constitue un retour à la réalité important pour le boom des investissements dans l’IA, mais je ne l’interpréterais pas comme le début de la fin du secteur de l’IA”, a déclaré M. Liu.

“Il existe certainement des problèmes propres à Firmus, notamment en ce qui concerne la rapidité de la hausse de sa valorisation, ses besoins en capitaux considérables et les risques liés à la mise en œuvre de ses ambitieux projets d’expansion.”

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales, notamment Nvidia NVDA.O et SpaceX SPCX.O , continuent de faire appel aux marchés de la dette pour lever des dizaines de milliards de dollars, tandis qu’Anthropic cherche à lever jusqu’à 100 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse.

Mais signe le plus récent des inquiétudes des investisseurs quant aux rendements de l’IA, les fabricants de puces cotés aux États-Unis .SOX , dont les actions ont bondi de plus de 80 % depuis le début de l’année, ont chuté de 3,4 % jeudi à la suite d’un article du Financial Times indiquant que le chiffre d’affaires annualisé d’OpenAI était inférieur de 20 milliards de dollars à ce que la société avait précédemment annoncé.