Firmus, société australienne spécialisée dans l'IA, lève 325 millions de dollars pour accélérer le déploiement de l'infrastructure d'IA

La société australienne Firmus a annoncé vendredi une levée de fonds de 500 millions de dollars australiens (324,90 millions de dollars), alors que l'entreprise d'intelligence artificielle et candidate potentielle à l'introduction en bourse cherche à accélérer le développement du projet Southgate, son initiative d'infrastructure d'intelligence artificielle.

Cette initiative intervient alors que les entreprises mondiales réclament davantage d'investissements dans les infrastructures nécessaires au calcul des technologies d'intelligence artificielle, dans un contexte de demande croissante de services liés à l'IA.

Le produit de la levée de fonds sera utilisé par l'entreprise pour développer le développement de sites, le déploiement d'infrastructures et les transactions énergétiques pour les usines d'IA, ou centres de données, dans des endroits sélectionnés à travers l'Australie, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Avec l'accélération de la demande d'infrastructures d'IA, ce financement garantit que nous pouvons y répondre rapidement, de manière rentable et en accord avec l'avenir de l'Australie en matière d'énergie renouvelable", a déclaré le codirecteur général Tim Rosenfeld.

Le projet Southgate est une initiative de l'entreprise visant à développer des infrastructures, notamment des centres de données, pour la formation et l'inférence de l'IA. Cette initiative, menée en collaboration avec CDC Data Centres et Nvidia NVDA.O , devrait atteindre une capacité de 1,6 gigawatt d'ici 2028.

En septembre, Firmus a clôturé un placement d'actions de 330 millions de dollars australiens , avec un investissement de base d'Ellerston Capital et une participation de Nvidia dans le but d'accélérer le développement du projet Southgate.

(1 dollar = 1,5389 dollar australien)