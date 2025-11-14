Firmus, société australienne d'IA soutenue par Nvidia, lève 325 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les investisseurs aux paragraphes 2 à 9) par Scott Murdoch et John Biju

La société australienne Firmus a annoncé vendredi qu'elle lèverait 500 millions de dollars australiens (324,9 millions de dollars) lors d'un nouveau tour de table, alors que la société d'intelligence artificielle et candidate potentielle à l'introduction en bourse cherche à accélérer le développement du projet Southgate, son initiative d'infrastructure d'intelligence artificielle.

La levée de fonds, la deuxième en deux mois, a été soutenue par le géant américain des puces Nvidia Corp NVDA.O et le gestionnaire de fonds national Ellerston Capital, selon une personne familière de l'affaire.

Les deux investisseurs sont déjà des bailleurs de fonds de Firmus, ayant participé à de précédentes levées de fonds. Firmus et Nvidia se sont refusés à tout commentaire, tandis qu'Ellerston Capital n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En septembre, Firmus a clôturé un placement d'actions de 330 millions de dollars australiens , avec un investissement de base d'Ellerston Capital et une participation de Nvidia dans le but d'accélérer le développement du projet Southgate.

Les entreprises mondiales réclament davantage d'investissements dans les infrastructures de calcul des technologies d'intelligence artificielle, compte tenu de la demande croissante de services liés à l'IA.

Le produit de la levée de fonds sera utilisé par la société pour étendre le développement de sites, le déploiement d'infrastructures et les transactions énergétiques pour les usines d'IA, ou centres de données, dans des endroits sélectionnés à travers l'Australie, a déclaré la société dans un communiqué.

"Avec l'accélération de la demande d'infrastructures d'IA, ce financement garantit que nous pouvons y répondre rapidement, de manière rentable et en accord avec l'avenir de l'Australie en matière d'énergie renouvelable", a déclaré le codirecteur général Tim Rosenfeld.

Le projet Southgate est une initiative de l'entreprise visant à développer des infrastructures, notamment des centres de données, pour la formation et l'inférence de l'IA. Cette initiative, menée en collaboration avec CDC Data Centres et Nvidia NVDA.O , devrait atteindre une capacité de 1,6 gigawatt d'ici à 2028.

(1 $ = 1,5389 dollar australien)