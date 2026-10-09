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Firmus, l'opérateur australien de centres de données spécialisés dans l'IA et soutenu par NVIDIA, suspend son introduction en bourse
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 00:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Firmus, l'opérateur australien de centres de données spécialisés dans l'IA et soutenu par Nvidia ( NVDA.O ), a suspendu son introduction en bourse en invoquant la récente volatilité des marchés et optera pour une levée de fonds privée, a indiqué la société dans un communiqué.

"Firmus va désormais lever des capitaux sur les marchés privés et envisager d'autres options sur les marchés publics et privés", a-t-elle précisé.

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