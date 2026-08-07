Firmus a presque doublé sa valorisation, qui dépasse désormais les 10,5 milliards de dollars, grâce à une levée de fonds soutenue par Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale du texte, ajout de commentaires d'analystes) par Nichiket Sunil et Kumar Tanishk

Firmus a annoncé vendredi avoir levé 2 milliards de dollars de fonds propres lors de son dernier tour de table afin d’accélérer le déploiement d’usines d’IA en Australie et en Asie-Pacifique, portant ainsi la valorisation post-financement de l’entreprise à plus de 10,5 milliards de dollars.

Ce dernier tour de table de la société d’infrastructures d’IA a bénéficié de la participation renouvelée de Nvidia

NVDA.O et de l’investisseur technologique Coatue Management, ainsi que du soutien des fonds BX.N de Blackstone et de Jane Street. Cette levée de fonds valorise la société australienne à plus de 10,5 milliards de dollars après financement, soit près du double de la valorisation de 5,5 milliards de dollars obtenue lors de sa précédente levée de fonds en avril.

La participation de grands investisseurs de Wall Street et du fabricant de puces le plus valorisé souligne l’appétit toujours vif pour les investissements dans l’IA, malgré les inquiétudes croissantes concernant les dépenses massives et la pérennité du boom de l’IA.

La demande pour les actions de Firmus montre également que les investisseurs recherchent de plus en plus des opportunités d’investissement dans l’IA moins saturées, alors que la volatilité et l’incertitude frappent les épicentres de l’IA comme la Corée du Sud, dont l’indice boursier KOSPI a chuté de 22,2 % rien qu’en juillet.

« La rapidité avec laquelle Firmus a vu sa valorisation remonter montre à quel point les capitaux privés considèrent les infrastructures d’IA comme l’une des rares opportunités pour lesquelles les capitaux sont rares sur les marchés mondiaux à l’heure actuelle », a déclaré Emanuel Ajay Datt, directeur général de la société de gestion Datt Group.

Firmus a indiqué que ces fonds lui permettraient d’accélérer la prochaine phase du projet Southgate, son initiative visant à développer une infrastructure d’entraînement et d’inférence en IA en Australie, tout en se développant sur d’autres marchés asiatiques. La société construit des infrastructures basées sur l’architecture de référence DSX AI Factory de Nvidia. Les deux entreprises ont conclu un accord fin juin, aux termes duquel Firmus achète des infrastructures Nvidia et commercialise des services cloud basés sur la technologie Nvidia.

« Cet investissement nous permet d’avancer sur plusieurs fronts à la fois. Nous nous développons à l’échelle de l’Australie tout en accélérant notre capacité à nous étendre dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, notamment en posant les premières bases de notre projet de développement en Indonésie récemment annoncé, qui s’adressera à des clients natifs de l’IA », a déclaré Oliver Curtis, co-directeur général de Firmus.