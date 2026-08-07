Firmus a presque doublé sa valorisation pour la porter à plus de 10,5 milliards de dollars en quatre mois grâce à une levée de fonds soutenue par Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Firmus a annoncé vendredi avoir levé 2 milliards de dollars de fonds propres lors de son dernier tour de table afin d'accélérer le déploiement d'usines d'IA en Australie et dans la région Asie-Pacifique, portant ainsi la valorisation post-financement de l'entreprise à plus de 10,5 milliards de dollars.

Voici les détails:

* Ce dernier tour de table a vu la participation renouvelée de Nvidia NVDA.O et de l’investisseur technologique Coatue Management, ainsi que le soutien des fonds de Blackstone BX.N et de Jane Street.

* Cette levée de fonds valorise la société australienne Firmus, après financement, à plus de 10,5 milliards de dollars, soit près du double de la valorisation de 5,5 milliards de dollars obtenue lors de sa précédente levée de fonds en avril.

* La société spécialisée dans les infrastructures d’IA a déclaré que ces fonds lui permettraient d’accélérer la prochaine phase du Project Southgate, son initiative visant à développer des infrastructures d’entraînement et d’inférence en IA en Australie, tout en se développant sur d’autres marchés asiatiques.

* Firmus construit des infrastructures basées sur l’architecture de référence DSX AI Factory de Nvidia. Les deux entreprises ont conclu un accord fin juin, aux termes duquel Firmus achète des infrastructures Nvidia et commercialise des services cloud optimisés par Nvidia.

* “Cet investissement nous permet d’avancer sur plusieurs fronts à la fois. Nous nous développons à l’échelle de l’Australie tout en accélérant notre capacité à nous étendre dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, notamment en posant les premières bases de notre projet de développement en Indonésie récemment annoncé, qui s’adressera à des clients natifs de l’IA,” a déclaré Oliver Curtis, co-directeur général de Firmus.