Firefly signe un contrat de 1,3 milliard de dollars pour fournir des moteurs à la nouvelle fusée « Blacklift » d'AST SpaceMobile

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(Ajoute des informations contextuelles et des éléments d'arrière-plan sur les déploiements de satellites AST aux paragraphes 5 à 7)

par Joey Roulette

Firefly Aerospace FLY.O va fournir les moteurs principaux d’une nouvelle fusée en cours de développement par la société de communications par satellite AST SpaceMobile ASTS.O dans le cadre d’un contrat de 1,3 milliard de dollars, soulignant ainsi la volonté des entreprises du secteur des satellites de s’assurer un accès fiable à l’espace.

Cet accord sur les moteurs, annoncé vendredi, constitue un élément clé des nouveaux projets d’AST SpaceMobile visant à développer sa propre fusée, baptisée Blacklift, alors que l’entreprise s’efforce de déployer une constellation de satellites destinée à fournir un service mondial de haut débit mobile et de ne plus dépendre de fusées tierces telles que la Falcon 9 de SpaceX.

Conformément à l’accord, Firefly construira et fournira 27 de ses nouveaux moteurs Miranda et 9 moteurs Vira destinés à être utilisés en orbite pour les trois premières fusées Blacklift. L’accord accorde également une licence à AST lui permettant, à terme, de fabriquer elle-même ces moteurs.

L’action Firefly a progressé d’environ 18 % à la suite de l’annonce de l’accord, tandis que celle d’AST SpaceMobile a gagné environ 1 %.

AST a indiqué qu’elle visait la fin de l’année 2028 pour le premier lancement de Blacklift, un calendrier de développement ambitieux. La société a précisé que la fusée était « conçue pour être réutilisable » et qu’elle pouvait mettre en orbite jusqu’à cinq de ses satellites BlueBird par lancement.

Les entreprises de satellites ont rencontré des difficultés à réserver des places pour l’espace au cours de l’année écoulée, car les principales sociétés de lancement de fusées — telles que SpaceX d’Elon Musk SPCX.O et, à l’avenir, Rocket Lab RKLB.O — consacrent de plus en plus leurs programmes de lancement au déploiement de leurs propres constellations de satellites.

AST a déclaré qu’elle prévoyait toujours de recourir à des fusées externes et qu’elle avait conclu plus de 100 accords de lancement, son objectif étant de déployer au total 248 satellites pour achever son réseau mondial à haut débit, conçu pour diffuser directement le service vers les téléphones mobiles.

Une douzaine environ de ses satellites BlueBird ont été lancés depuis 2024 à bord de fusées de SpaceX, de Blue Origin (la société de Jeff Bezos) et de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). En avril, un problème survenu avec la fusée New Glenn de Blue Origin a contraint un satellite BlueBird à se placer sur une orbite plus basse que prévu, ce qui a entraîné sa désorbitation quelques jours plus tard.