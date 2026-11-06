Firefly décroche un contrat à 1,3 milliard de dollars et s'envole en bourse

Firefly Aerospace bondit de près de 17% après l'ouverture à Wall Street vendredi. L'entreprise américaine du secteur spatial et de la défense a signé un accord de plus de 1,3 milliard de dollars avec AST SpaceMobile pour équiper son futur lanceur lourd.

L'accord, conclu pour trois ans, prévoit la livraison de 36 moteurs de fusée, une licence permettant à AST SpaceMobile de les fabriquer et une assistance en ingénierie. Firefly fournira 27 moteurs Miranda et neuf moteurs Vira, adaptés au fonctionnement dans le vide spatial, pour les trois premières fusées de son partenaire.

"C'est un accord audacieux et transformateur pour Firefly, pour AST SpaceMobile et pour l'industrie spatiale", a déclaré Jason Kim, directeur général de Firefly, dans un communiqué.

AST SpaceMobile veut maîtriser ses lancements

AST SpaceMobile, qui développe un réseau de télécommunications par satellite, entend disposer de sa propre fusée, baptisée Blacklift, pour mieux contrôler le déploiement de sa constellation. "Le moteur Miranda nous permettra de sauter les cinq à dix années du cycle de développement traditionnel pour construire Blacklift", a précisé Scott Wisniewski, président d'AST SpaceMobile.

Pour Firefly, cet accord doit apporter des moyens supplémentaires pour accélérer la production de ses propres lanceurs. Le groupe prévoit de recruter, d'acheter des équipements et de renforcer ses installations, notamment avec de nouveaux bancs d'essai à Briggs, au Texas.

Le paiement combinera des liquidités et des actions AST SpaceMobile, soumises à différentes périodes de blocage. Firefly conservera l'entière propriété intellectuelle de ses moteurs et continuera de servir ses autres clients pub