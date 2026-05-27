Firefly Aerospace poursuit son ascension grâce au contrat obtenu pour la mission lunaire de la Nasa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 mai - ** L'action de la société de technologie spatiale Firefly Aerospace FLY.O a progressé de 7 % avant l'ouverture de la Bourse, à 62,95 dollars, après que la Nasa lui a attribué des contrats pour soutenir les prochaines missions d'exploration lunaire ** Aux côtés de Blue Origin, la société de Jeff Bezos, et d'autres entreprises spatiales, l'agence a annoncé mardi qu'elle avait sélectionné FLY pour construire le vaisseau spatial qui transportera des drones de l'orbite terrestre vers la Lune dans le cadre de sa mission MoonFall, dont le lancement est prévu en 2028 ** Mardi, l'action FLY a bondi d'environ 19 % pour clôturer à 58,81 dollars, le vol d'essai largement réussi du Starship de SpaceX ayant soutenu toute une série de titres liés à l'espace avant son introduction en Bourse très attendue ** L'action FLY a initialement chuté en séance prolongée mardi après que la société texane a lancé une offre de 12 millions d'actions, dont 8 millions devant être cédées par le principal actionnaire AE Industrial Partners ** Cette vente réduirait la participation de la société de capital-investissement AE Industrial de 5 % à 31,7 %, selon le prospectus
** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour la croissance de son activité principale et pour les programmes et initiatives récemment attribués
** Depuis mardi, l'action FLY a bondi de 184 % au cours des trois derniers mois ** FLY est entrée en Bourse en août 2025 lors d'une introduction en bourse au prix de 45 dollars
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