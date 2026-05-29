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Firefly Aerospace en baisse après une offre publique de 576 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de Firefly Aerospace FLY.O , société spécialisée dans les technologies spatiales et de défense, ont reculé de 3,8 % avant l'ouverture, à 47,49 $, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 576 millions de dollars

** FLY, basée à Cedar Park, au Texas, a annoncé jeudi soir la vente de 12 millions d'actions à 48 dollars, soit une décote de 2,8 % par rapport au dernier cours

** FLY a vendu 4 millions d'actions et les filiales d'AE Industrial Partners se sont séparées de 8 millions d'actions ** Suite à cette vente, la participation d'AE a été ramenée à environ 50,8 millions d'actions, soit 31,7 % du total des actions en circulation, selon le prospectus

** FLY a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour ses besoins généraux, notamment pour soutenir la croissance de l'entreprise ainsi que les programmes et initiatives récemment attribués

** Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies et Wells Fargo sont les chefs de file de l'opération

** Depuis le début de l'année, l'action FLY a progressé de 121 %, dont une hausse de 43 % ce mois-ci

** 7 analystes sur 10 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 3 la note "conserver"; le cours cible médian est de 37 $, selon les données de LSEG ** FLY est entrée en bourse en août 2025 lors d'une introduction en bourse au prix de 45 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 13:11:10.

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