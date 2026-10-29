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Finwise Bancorp enregistre une forte hausse alors que son bénéfice trimestriel a plus que doublé
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 19:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** Le titre FINW.O de Finwise Bancorp progresse de 22 % à 13,3 dollars lors des échanges de l'après-midi

** Mercredi en fin de journée, la société a annoncé un résultat net au troisième trimestre qui a plus que doublé, passant de 4,9 millions de dollars l'année précédente à 10 millions de dollars

** Le produit net d'intérêts a progressé de 125,3 %, passant de 18,6 millions de dollars l'année précédente à 41,9 millions de dollars

** “Ce trimestre témoigne des progrès concrets que nous avons réalisés pour élargir notre plateforme et bâtir une banque de référence plus efficace en termes de capital”, a déclaré le directeur général James Noone

** En tenant compte du mouvement de la séance, le titre affiche une baisse de 25,9 % depuis le début de l'année

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