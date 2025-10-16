Fintech Upgrade lève 165 millions de dollars et vise une introduction en bourse dans 12 à 18 mois

par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil

La fintech de crédit à la consommation Upgrade a déclaré jeudi avoir levé 165 millions de dollars lors de son dernier tour de table, près de quatre ans après son dernier financement externe, au plus fort du boom de la fintech en 2021.

Selon une source proche du dossier, le tour de table a valorisé Upgrade à 7,3 milliards de dollars pré-money, soit une prime de 21,7 % par rapport à son évaluation précédente.

"Nous sommes probablement à 12 ou 18 mois d'une introduction en bourse, nous voulions donc donner aux membres de l'équipe une certaine liquidité avant l'introduction en bourse", a déclaré Renaud Laplanche, directeur général d'Upgrade, lors d'une interview accordée à Reuters.

Les investissements dans les startups de la fintech ont augmenté en 2021 grâce aux taux bas et à l'abondance des capitaux, mais se sont refroidis les années suivantes en raison de la hausse de l'inflation et du relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le rebond des actions et l'apaisement des préoccupations macroéconomiques ont relancé lesintroductions en bourse, les fintechs revenant sur le marché après un effondrement de plusieurs années.

La fintech suédoise Klarna KLAR.N et la néobanque Chime

CHYM.O ont fait leurs débuts à New York ces derniers mois.

Le tour de table a été mené par la société d'investissement Neuberger, qui achète également des prêts auprès d'Upgrade. Peter Sterling, responsable des financements spécialisés chez Neuberger, a rejoint le conseil d'administration d'Upgrade.

DST Global et Ribbit Capital, des investisseurs existants qui ont également rejoint le tour de table, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la dernière valorisation d'Upgrade.

Fondée en 2017, Upgrade a déboursé plus de 42 milliards de dollars en crédit à la consommation via des services bancaires mobiles, des cartes de crédit, des paiements fractionnés, des lignes personnelles, des rénovations domiciliaires et des financements automobiles.

Selon un rapport de PitchBook, le financement par capital-risque des fintechs de détail a chuté de 49 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, les investisseurs s'étant tournés vers les solutions d'entreprise utilisant l'IA.

L'impact de l'IA sur les produits de consommation, et par conséquent sur le secteur de la fintech de détail, a été moins immédiat. Il a toutefois entraîné une réorientation des stratégies de marketing.

"Nous avons beaucoup délaissé l'optimisation traditionnelle des moteurs de recherche au profit de l'optimisation de l'IA", a déclaré Laplanche, faisant référence à l'évolution des pratiques de marketing.