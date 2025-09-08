Fintech Les actions d'Eightco montent en flèche suite à l'accumulation de crypto-monnaies Worldcoin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Eightco Holdings

OCTO.O ont grimpé de plus de 3 800 % dans des échanges volatils lundi, après que l'entreprise de fintech a dévoilé des plans pour accumuler des crypto-monnaies worldcoin grâce à une levée de fonds impliquant BitMine de Peter Thiel.

L'action a atteint 38,10 dollars, contre 1,45 dollar à la clôture de vendredi, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée en une journée. Plus de 145 millions d'actions ont été échangées, contre une moyenne de 4,94 millions sur 30 jours.

L'industrie des cryptomonnaies est en plein essor aux États-Unis, soutenue en partie par des réglementations amicales sous l'administration Trump. Les petites entreprises publiques ont largement ajouté les crypto-monnaies à leurs coffres, imitant la stratégie de Michael Saylor MSTR.O - la plus grande entreprise détentrice de bitcoin .

Eightco vend plus de 171 000 actions à 1,46 $ chacune dans le cadre d'un placement privé, visant environ 250 millions de dollars de recettes pour acheter des worldcoins.

BitMine BMNR.N , une société soutenue par Thiel qui applique une stratégie similaire à celle du trésor pour détenir de l'éther ETH= , fera également un investissement de 20 millions de dollars.

Cofondé par Sam Altman, directeur général d'OpenAI, en 2019, Worldcoin vise à créer un système d'identité mondial en incitant les gens à faire scanner leur iris en échange de crypto-monnaie gratuite et d'une pièce d'identité numérique. La valeur totale des jetons worldcoin s'élevait en dernier lieu à 2,7 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Daniel Ives, analyste principal chez Wedbush Securities, sera le président du conseil d'administration d'Eightco.

L'offre devrait avoir lieu le ou vers le 11 septembre et la société changera son ticker en "ORBS" sur le Nasdaq.

À la dernière clôture, Eightco avait plus de 3 millions d'actions en circulation et une capitalisation boursière de 4,4 millions de dollars, selon les données du LSEG.

L'action a augmenté de plus de 2 500 % à 37,1 dollars dans les échanges de la matinée.