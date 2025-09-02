Fintech Kapital devient la dernière licorne mexicaine avec une valorisation de 1,3 milliard de dollars

(Mise à jour avec des détails supplémentaires sur les fonds collectés au paragraphe 2) par Kylie Madry

La société mexicaine de technologie financière Kapital a atteint le statut convoité de "licorne" mardi après que sa valorisation a dépassé le milliard de dollars grâce à un nouveau tour de table, à la suite de plusieurs achats très médiatisés d'opérations bancaires plus traditionnelles.

Kapital a clôturé un tour de table mené par Tribe Capital et Pelion Ventures, ce qui lui donne accès à 100 millions de dollars, a indiqué l'entreprise dans un communiqué, sa valorisation totale dépassant 1,3 milliard de dollars.

L'entreprise, dont le siège social se trouve au Mexique mais qui est constituée en société dans le Delaware, est également présente en Colombie.

Ce dernier financement permet à Kapital de rejoindre les rangs d'une poignée d'entreprises mexicaines qui ont atteint le statut de licorne, notamment le vendeur de voitures d'occasion Kavak, la bourse de crypto-monnaies Bitso et la fintech Stori.

"Kapital est déjà rentable et notre croissance continue de s'accélérer grâce à la combinaison unique d'une licence bancaire et d'un logiciel propriétaire", a déclaré le directeur général René Saul.

En 2023, Kapital a acheté la banque mexicaine Autofin pour éviter le long processus de demande indépendante d'une licence bancaire.

Le mois dernier, Kapital a annoncé son intention d'acquérir les actifs de courtage, de gestion d'actifs et de banque opérationnelle du groupe financier mexicain Intercam.

Intercam faisait partie des entreprises visées par les sanctions américaines en juin "en raison de problèmes de blanchiment d'argent", bien que les autorités mexicaines aient déclaré à l'époque que les États-Unis n'avaient pas fourni de preuves à l'appui de cette allégation.

Kapital a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités américaines et mexicaines pour garantir la conformité de l'achat, qui impliquera également un investissement de 100 millions de dollars dans les opérations bancaires de Kapital une fois qu'il sera finalisé.