Fintech Dave vise une série de sept jours de succès avant la levée de fonds prévue
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars -

** Les actions de la société de services bancaires numériques Dave's DAVE.O ont augmenté de 1,1 % à 211 $ dans les échanges de l'après-midi de mercredi et ont progressé pour la septième séance consécutive, alors qu'elle cherche à lever des fonds pour financer ses activités

de la septième séance consécutive, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** L'action DAVE est sur sa plus longue série de gains depuis les 12 séances de mai dernier, engrangeant un gain d'environ 27% en cours de route

** L'action a augmenté d'environ 5 % le mardi après que la société ait annoncé en fin de journée () un résultat supérieur à celui du quatrième trimestre et que la prévision du bénéfice par action ajusté pour 2026 de 14 à 15 dollars ait dépassé le consensus

** Par la suite,

La société basée à Los Angeles (Californie) a dévoilé () son projet d'offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 150 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris le rachat d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution potentielle, et de racheter ses actions pour faciliter la couverture

** La société a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars

*la société a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars * Mouvement inclus sur la séance, l'action a augmenté d'environ 135% au cours de la dernière année

** Les 10 analystes sont tous optimistes, y compris 2 "achat fort"; PT médian de 310 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

DAVE
211,4100 USD NASDAQ +1,27%
