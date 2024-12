Finint Investments acquiert une partie de Hedge Invest

Finint Investments, société de gestion du groupe bancaire italien Banca Finint, va acquérir une partie de Hedge Invest, société de gestion alternative italienne contrôlée par AM Holdings.

Finint Investments reprendra la gestion de dix fonds d’un encours total d’environ 600 millions d’euros d’actifs. Cela portera à 54 le nombre de fonds gérés par Finint Investments. Cela permettra également de se concentrer de plus en plus sur les particuliers fortunés (HNWI) et les clients family office.

À l’issue de cette opération, Finint Investments disposera de plus de 5,8 milliards d’euros d’actifs sous gestion et de plus de 140 personnes dans ses bureaux de Conegliano (Trévise), Milan, Trente et, grâce à Hedge Invest, également à Londres.

Fondée en 2000 par Antonello, Alessandra et Elisabetta Manuli, Hedge Invest est spécialisée dans la gestion alternative.

Laurence Marchal