Finint Investment se dote d’un nouveau président du conseil d’administration

Un nouvel administrateur et président du conseil d’administration rejoint Finint Investment. L’assemblée générale des actionnaires de la société de gestion d’actifs du groupe Banca Finint, qui s’est réunie le 13 juin, a décidé de nommer Giuseppe Zafarana. Ce dernier succède à Giovanni Perissinotto, qui occupait ce poste depuis 2016 et qui est vice-président du groupe Banca Finint et président de Finint Private Bank.

Giuseppe Zafarana a eu une carrière militaire de plus de 40 ans au sein de la Guardia di Finanza, dont il a occupé les principales fonctions de commandement jusqu'à ce qu’il en devienne le général commandant de 2019 à 2023. Il est actuellement président du conseil d’administration d’Eni.