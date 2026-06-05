FINAXO ENVIRONNEMENT CONFIRME SA CROISSANCE ET PRÉSENTERA SES PERSPECTIVES LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2026

FINAXO ENVIRONNEMENT (Euronext Access – MLFXO) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 26 juin 2026 à 15h30 au siège social de la société.



Au titre de l'exercice 2025, FINAXO ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 2,60 M€ contre 2,54 M€ en 2024. Le résultat net progresse de près de 37 % à 471 k€, tandis que le résultat d'exploitation atteint 282 k€, en hausse de plus de 42 %.



L'activité de décantation lamellaire poursuit son développement grâce notamment à plusieurs contrats internationaux significatifs obtenus auprès du consortium réunissant Suez, Acciona et Vinci Construction pour des projets en Australie et en Jamaïque.



Par ailleurs, la société poursuit la valorisation de son innovation brevetée relative au dispositif d'agrafage des plaques lamellaires. Une deuxième machine intégrant plusieurs améliorations techniques a récemment été livrée à Suez International.



FINAXO ENVIRONNEMENT poursuit également le développement de son procédé de pyrogazéification Pyrobio II. Le verrou technologique lié au chauffage par induction est désormais levé, ouvrant la voie à la mise en service d'un pilote opérationnel.



Le Conseil d'Administration présentera les perspectives de développement et les principaux axes stratégiques lors de l'Assemblée Générale du 26 juin 2026.