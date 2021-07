Finansol fusionne avec Impact invest Lab

(NEWSManagers.com) - L'association Finansol, qui délivre un label solidaire pour la finance, et Impact invest Lab (iiLab), une plateforme associative d' expérimentation et de développement de l' investissement à impact social, se sont rapprochées pour créer FAIR.

La nouvelle association se définit comme un " acteur engagé en faveur d' une finance inclusive, au service d' un meilleur impact social et environnemental " . Elle sera présidée par Frédéric Tiberghien, et son directeur général sera Patrick Sapy.

" La fusion entre Finansol et l' iiLab pour donner naissance à FAIR va nous permettre de changer de braquet dans plusieurs domaines " , explique Frédéric Tiberghien. " Nous serons plus ouverts sur l' international, notamment sur tout ce qui concerne l' investissement à impact social et/ou environnemental, et mieux armés pour avancer sur tous les sujets relatifs à cet investissement : la mesure de l' impact, les contrats à impact social, les statistiques et les études propres à ce domaine...Nous espérons également attirer de nouveaux membres pour renforcer notre collectif d' acteurs engagés dans l' action et la promotion d' un investissement à impact exigeant ! " , ajoute-t-il.

La nouvelle association poursuivra trois objectifs principaux, explique un communiqué.

Tout d' abord, elle vise à maintenir le dynamisme de la finance solidaire en conservant ce qui fait sa force et en la rattachant désormais clairement à la finance à impact social. A ce titre, elle continuera de gérer le label Finansol, qui distingue les produits d' épargne solidaire des autres produits d' épargne auprès du grand public. Plus de 160 produits sont aujourd' hui labellisés Finansol.

Ensuite, elle compte promouvoir la finance à impact social en France et s' inscrire dans sa dynamique internationale forte depuis quelques années.

Enfin, elle souhaite animer en France un réseau fédérateur des acteurs de la finance à impact social et vis-à-vis de l' étranger s' affirmer comme un pôle d' expertise française dans ce domaine.