FINANCIERE MARJOS : Publication du résultat semestriel 2025 et mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

Communiqué de presse le 29 septembre 2025
FINANCIERE MARJOS
Société en commandite par actions au capital de 199.675,38 euros Siège social : 58 avenue de
Wagram- 75008 Paris
725 721 591 R.C.S. PARIS
Publication du résultat semestriel 2025 et du Rapport Financier Semestriel 2025
Le résultat semestriel 2025 ressort en perte de 92.907 € contre 148.968 € sur le premier semestre 2024,soit une réduction de 42% marquant la poursuite de la maîtrise des charges courantes.
|En €
|30/06/2025
|30/06/2024
|Chiffre d'affaires
|-
|-
|Résultat d'exploitation
|- 91.080
|- 136 468
|Résultat financier
|-
|-
|Résultat exceptionnel
|- 1 827
|-12 500
|Résultat semestriel
|- 92 907
|-148.968
La stratégie initée d'un développement dans les secteurs des technologies innovantes relatives aux actifs numériques rencontre un intérêt significatif, de nombreux acteurs recherchant un accès aux marchés financiers via la cotation et la liquidité sur un marché réglementé.
Financière Marjos annonce la mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2025.
Ce document pourra être consulté dans la rubrique Information Financière du site Internet de la
Société ( http://www.financiere-marjos.com/ ).
A propos de Financière Louis David SA
Financière Louis David est une société d'investissement et de prises de participations avec une expertise particulière dans les small caps cotées.
A propos de Financière Marjos
Financière Marjos est une des rares coquilles cotées sur le marché Euronext de la Bourse de Paris et a vocation à accueillir des actifs ou sociétés désirant bénéficier d'une cotation et une liquidité boursière par voie d'apports.
FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT
Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP
VOTRE CONTACT
Financière Marjos Philippe Gellman, Gérant
Téléphone : +33(0)1 46 94 62 86
Financière Marjos – 58 avenue de Wagram – 75017 Paris
http://www.financiere-marjos.com/
- SECURITY MASTER Key : lJieksmXYpiZm2psaJWWbJRnmWtjlWnFmpSVk2JsY5+anGuTmpdmaMiZZnJll2pm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94250-financiere-marjos-communique-de-presse-resultats-semestriels-2025-et-rfs-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer