FINANCIERE MARJOS : Publication des résultats 2024 et du RFA 2024

En € 31/12/2024 31/12/2023 Chiffres d'affaires - - Résultat d'exploitation -196 692 - 103 942 Résultat financier - - Résultat exceptionnel -12 673 88 518 Résultat -209 365 - 15 423

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ont été certifiés par le commissaire aux comptes.

Le résultat 2024 ressort en perte de -209.365 € contre une perte de -15.423 € sur l'exercice 2023. Les charges courantes restant maitrisées, le creusement de la perte s'explique principalement par l'absence de résultat exceptionnel comme constaté en 2023 lié à des reprises de provisions ainsi que la condamnation de la société à 60k€ dans le litige l'opposant à la société Préatoni. Financière Marjos avait étudié un projet de rapprochement pendant plus de deux années avec la société Préatoni. Bien que plaignante la société a été condamnée en première instance dans le cadre d'une demande reconventionnelle, elle a fait appel de ce jugement et a déposé une seconde plainte près du Tribunal de Commerce de Paris se joignant à la première plainte en appel.

Une recomposition du capital achevée avec la sortie totale de l'ancien actionnaire de référence et commandité Odiot Holding (ex Well) au profit de JMS Consultancy et Mr Franck Lévy.

A la suite d'une compensation de créances détenue sur la société ODIOT HOLDING (ex WELL) réglée principalement en titres FINANCIERE MARJOS, le 14 janvier 2025, la société ODIOT HOLDING, a franchi en baisse les seuils de 1/3, 30%, 25%, 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société FINANCIERE MARJOS.

Suite à cette cession d'actions hors marché, la société ODIOT HOLDING ne détient plus aucune action de la société FINANCIERE MARJOS.

La déclaration a été reçue par l'AMF le 23 janvier 2025.

A la suite d'une compensation de créances détenues sur la société ODIOT HOLDING (ex WELL) réglée principalement en titres FINANCIERE MARJOS, M. Guillaume CLIGNET a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 décembre 2024, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société JMS CONSULTANCY DWC qu'il contrôle, les seuils de 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société FINANCIERE MARJOS et détenir, directement et indirectement, 5 683 539 actions FINANCIERE MARJOS représentant autant de droits de vote, soit 28,46% du capital et des droits de vote de la société1, répartis comme suit JMS CONSULTANCY DWC détenant 4.583.639 actions et droits de vote soit 22,96 % du capital et Mr Guillaume Clignet 1.099.900 soit 5,51 % du capital et des droits de vote de la société.

A la suite d'une compensation de créances détenues sur la société ODIOT HOLDING (ex WELL) réglée principalement en titres FINANCIERE MARJOS, M. Franck LEVY a déclaré, avoir franchi en hausse, le 16 janvier 2025, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote de la société FINANCIERE MARJOS et détenir, 4.252.651 actions FINANCIERE MARJOS représentant autant de droits de vote, soit 21,30% du capital et des droits de vote de la société.

Cette recomposition du capital achevée permet un nouveau départ pour la société avec un management impliqué pour un projet ambitieux de recherche active de partenaires désireux de bénéficier d'une structure cotée disponible offrant une grande visibilité financière, un accès immédiat à la liquidité et toutes les sources de développements liées à une cotation boursière sur un marché réglementé Euronext compartiment C.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera convoquée le 25 juin 2025 à 14:30 au 49 avenue de Wagram 75017 Paris et il sera proposé une augmentation de capital en vue de la reconstitution des capitaux propres avec des modalités revues par rapport à celles ratifiées lors de l'assemblée générale du 2 février 2024.

Financière Marjos annonce la mise à disposition du Rapport Financier annuel 2024.

Ce document pourra être consulté dans la rubrique Information Financière du site Internet de la Société ( www.financiere-marjos.com ).

