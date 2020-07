FINANCIERE MARJOS : Financière Marjos annonce entrer en discussions exclusives

FINANCIERE MARJOS

(ex CLAYEUX)

Société en Commandite par Actions au capital de 220.233,90 euros

Siège social : 112 avenue Kléber - 75116 Paris

725 721 591 R.C.S. PARIS

(ci-après « la Société »)

Paris, le 3 juillet 2020

FINANCIÈRE MARJOS annonce être entrée en discussions exclusives avec des entités contrôlées par Mr Ernesto Preatoni dans le cadre un projet d'apports de certains actifs (ci-après le « Projet d'Apports d'Actifs »). Mr Preatoni est un homme d'affaires italien ayant notamment des activités dans les secteurs du tourisme et de la promotion immobilière.

Ce Projet d'Apports d'Actifs, s'il se réalise, entraînerait une réorientation de l'activité de FINANCIÈRE MARJOS vers la détention et le développement, direct ou indirect, d'actifs immobiliers commerciaux et résidentiels ainsi que la gestion locative et hôtelière.

Ce Projet d'Apports d'Actifs pourrait prendre la forme d'apports de participations dans des sociétés exerçant des activités :

de promotion immobilière commercial et résidentiel en Europe ;

de gestion d'hôtels haut de gamme et complexes hôteliers en Europe, en Russie et en Egypte ;

de développement de tours de bureaux et logements ainsi que de nouveaux hôtels et de résidences en Russie et à Dubaï.

La réalisation de ce Projet d'Apports d'Actifs est soumise notamment à la finalisation des travaux de valorisation et de détermination des actifs qui seraient apportés et pourrait aboutir fin 2020 ou au premier semestre 2021.

A propos de Financière Marjos

La société a pour objet en France et à l'étranger la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation sous quelque forme que ce soit, de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien, sans limitation ni réserve pour aucune branche de l'industrie et du commerce.

Et ce par voie de création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes, de prise de participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres formes.

En savoir plus sur Financière Marjos : http://www.financiere-marjos.com/

FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP

