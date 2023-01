Financière de la Cité prend son indépendance vis-à-vis de Monceau Assurances

(NEWSManagers.com) - La Financière de la Cité, une société de gestion créée en 2005 et présidée par Emmanuel Sales, actionnaire majoritaire, a annoncé la finalisation de l’acquisition "de la totalité de ses intérêts minoritaires". Monceau Assurances faisait partie des minoritaires à hauteur de 35%. Interrogée par NewsManagers, la société confirme qu'il s'agit d'une séparation d'avec le groupe Monceau Assurances, qui détenait 15% au moment de la création de la société et était monté à 35% lors du départ de La Française, autre actionnaire historique de La Financière de la Cité.

Dans un communiqué, Emmanuel Sales indique vouloir retrouver une "pleine flexibilité stratégique dans un contexte de concentration de l'industrie de la gestion. Nous pourrons ainsi bénéficier pleinement du travail engagé vers la clientèle des grands collecteurs d’épargne et le développement de services de valorisation de portefeuille via la division FDC Systèmes". "Pour aborder ce nouveau chapitre", Franck Languillat, directeur des gestions, a été nommé au poste nouvellement créé de directeur général. Il était jusqu'à présent directeur général délégué.

Emmanuel Sales avait démissionné en 2019 du conseil d'administration de Monceau Assurances pour des raisons de divergences stratégiques. A cette époque, Monceau Assurances était dirigé par Gilles Dupin et sa mainmise sur l'entreprise, depuis le Luxembourg où il s'était installé, avait suscité une certaine défiance de plusieurs administrateurs du groupe qui avaient alors donné leur démission. Selon des informations de La Lettre A, l'ACPR, le gendarme des assurances et des banques, avait mis en demeure le groupe mutualiste de redresser la situation. Gilles Dupin a quitté ses fonctions l'été dernier.

Différend avec un client

La Financière de la Cité gérait en moyenne environ 700 millions d'euros en 2022. Spécialisée sur la clientèle des institutionnels, elle s'est ouverte récemment au marché retail avec le recrutement de Philippe Joly, en charge de la distribution externe. Dans un entretien à Gestion de Fortune en mai 2022, Franck Languillat indiquait ambitionner de doubler la taille de la société d'ici trois ou quatre ans. Une ambition qu'il confirme aujourd'hui. "Nous avons désormais la main sur notre avenir qui passera par de la croissance organique mais peut-être aussi par de la croissance externe ou un adossement à un autre acteur. Nous sommes en tout cas bien positionné pour aborder la clientèle retail via notamment un référencement auprès des plateformes grâce à la bonne performance de nos fonds en 2022", indique-t-il à NewsManagers.

La société gérait plus de 2 milliards en 2013. Elle a déménagé son siège social de la rue Berryer à l'avenue de l'Opéra à Paris en 2021.

Son résultat net était en perte l'an dernier d'un peu plus de 168.000 euros selon des documents officiels consultables sur Internet. En 2020, le résultat net était positif d'un peu plus de 1 million d'euros. La société indiquait alors qu'un différend l'a opposée en 2020 à un client dont le nom n'était pas divulgué mais dont on devine qu'il s'agit de Monceau Assurances. Ce différent n'avait pas trouvé de règlement en 2021. Elle prévenait alors que "cette situation pourrait entraîner une perte éventuelle de ressources très substantielle pour l'entreprise". D'après nos informations, Monceau Assurances a transféré les fonds gérés par La Financière de La Cité vers Monceau Asset Management, une entité créée en 2021 et issue du rachat de la boutique Vestathena fin 2020.

Malgré la perte de ces ressources, "la direction (de Financière de la Cité) estime que, compte tenu de la situation financière de l'entreprise, de sa projection de trésorerie et de ses plans d'actions, cette situation ne crée pas d'incertitude significative sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation au cours des douze prochains mois", écrivait-elle alors pour 2021. Franck Languillat précise d'ailleurs que le résultat net sera de nouveau positif pour 2022.