Financial Times - 8 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Trump et l'Iran annoncent un cessez-le-feu de deux semaines qui ouvrira le détroit d'Ormuz

* Pershing Square, la société de Bill Ackman, propose d'acheter Universal Music pour 55 milliards d'euros

* Le gouvernement italien s'apprête à remplacer le directeur général de Leonardo qui a supervisé l'augmentation des commandes

* Aldermore Bank mise en vente après que son propriétaire ait attaqué le système de réparation des crédits automobiles au Royaume-Uni

* Blackstone et Tinicum concluent un accord de 1,4 milliard de livres sterling pour le fournisseur aérospatial britannique Senior

* Le président de BP doit se battre pour sa réélection après que le conseil d'administration a bloqué la résolution sur le climat

* Kanye West interdit d'entrée au Royaume-Uni après un différend sur l'antisémitisme

Vue d'ensemble

* Le président américain Donald Trump déclare qu'il "suspendra les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines", sous réserve que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz .

* Pershing Square PSHP.L de l'investisseur milliardaire Bill Ackman a proposé de racheter Universal Music Group

UMG.AS mardi dans le cadre d'une transaction de 55 milliards d'euros (64,27 milliards de dollars).

* L'Italie est susceptible de remplacer Roberto Cingolani au poste de directeur général du groupe de défense Leonardo LDOF.MI .

* FirstRand FSRJ.J , l'une des plus grandes banques sud-africaines, a déclaré qu'elle prévoyait de se retirer de sa banque challenger britannique Aldermore, en raison d'un système de réparation coûteux et "profondément défectueux" du financement automobile britannique.

* Senior Plc SNR.L a accepté mardi une proposition de rachat de 1,4 milliard de livres (1,88 milliard de dollars) de la part d'un consortium comprenant Tinicum et Blackstone

BX.N , ce qui pourrait mettre fin à des mois de poursuite du fournisseur britannique d'aérospatiale et de défense.

* Glass Lewis, l'un des principaux conseillers en matière de procurations, a recommandé aux actionnaires de BP BP.L de voter contre le président Albert Manifold en raison de la décision de l'entreprise de bloquer une résolution relative au climat lors de son assemblée générale annuelle.

* La Grande-Bretagne a interdit au rappeur américain Kanye West de se rendre dans le pays pour être la tête d'affiche du Wireless Festival de Londres en juillet, en raison de ses commentaires et de son comportement antisémites passés.

(1 $ = 0,8558 euro)

(1 $ = 0,7456 livre)