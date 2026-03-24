Financial Times - 24 mars

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Voici les principaux articles du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

A la une

* Estée Lauder en pourparlers avec Puig, propriétaire de Jean Paul Gaultier

* Danone achète le fabricant de repas en bouteille Huel pour 1,16 milliard de dollars

* Starmer déclare que le gouvernement britannique "finalise" son plan de défense, mais aucune date n'a encore été fixée

* L'UE et l'Australie concluent des pactes commerciaux et de sécurité

Vue d'ensemble

* Le géant américain des cosmétiques Estée Lauder EL.N est en pourparlers pour combiner avec le groupe de beauté espagnol Puig PUIGb.MC , qui est à l'origine de marques de créateurs telles que Jean Paul Gaultier et Dries Van Noten, afin de créer une société de plus de 40 milliards de dollars.

* Le groupe français de biens de consommation Danone

DANO.PA a accepté d'acquérir Huel, le producteur britannique de substituts de repas de type milkshake, pour environ 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars), ce qui lui permet de pénétrer davantage le marché à croissance rapide des aliments et boissons enrichis.

* Le Premier ministre britannique Keir Starmer a reconnu qu'il devait encore "mettre en place le financement" pour que la Grande-Bretagne soit "sur le pied de guerre", tout en insistant sur le fait qu'il était en train de "finaliser" le plan d'investissement dans la défense du gouvernement britannique, maintes fois repoussé.

* L'UE et l'Australie ont signé des accords commerciaux et de sécurité attendus de longue date, alors qu'elles cherchent à se soutenir mutuellement pour faire face à la pression exercée par la Chine et les États-Unis.

(1 dollar = 0,8630 euro)